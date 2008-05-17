Черновецький випробував валідатор (фоторепортаж)

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкрив нову центральну диспетчерську станцію (ЦДС) автоматизованої системи диспетчерського управління громадським транспортом (АСДУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ЦДС розмістилась у приміщенні КП «Київпастранс» (Набережне шосе, 2).

Вона обладнана робочими місцями для 20 диспетчерів, які за допомогою сучасного автоматизованого обладнання контролюватимуть роботу наземного комунального транспорту. За інформацією КМДА, ці диспетчери охоплять до 1,5 тис. одиниць рухомого складу, що фактично становить увесь випуск наземного комунального транспорту міста. У 2007 році для роботи в системі було обладнано 500 автобусів. Цього року буде обладнано 500 тролейбусів.

Система диспетчерського управління дозволяє за допомогою супутникового зв`язку щохвилинно в реальному часі визначати місцезнаходження транспортних засобів на маршруті та інформувати пасажирів про прибуття автобуса чи тролейбуса за допомогою інформаційних табло на зупинках.

Окрім того, сьогодні було презентовано соціально-транспортну картку киянина, яка є універсальною для оплати проїзду на всіх видах комунального транспорту, зокрема, і на метрополітені. Впровадити цю картку заплановано до кінця 2009 р.

Під час презентації поінформували, що транспортна картка дасть змогу оплачувати проїзд, уникаючи людського фактору, через спеціальні пристрої для оплати проїзду – валідатори. Розраховано, що за рахунок швидкої оплати проїзду зменшиться час посадки в автобус (трамвай, тролейбус).

Як зазначають у КМДА, шляхом використання зазначеної картки будуть сплачуватися різноманітні транспортні послуги, що зараз оплачуються за допомогою 35 видів проїзних квитків. Крім того, соціально-транспортну картку можна буде використовувати і для оплати послуг паркування, розрахунку в магазинах, нарахування пенсій та зарплат тощо.

Довідка УНІАН. Влітку 2006 р. київська влада заявила, що планує ввести єдиний платіжний документ для жителів столиці – пластикову КАРТКу, за допомогою якої кияни зможуть не лише отримувати зарплату, пенсію, стипендію чи розраховуватися за покупки, а й їздити у міському пасажирському транспорті.

Введення такої картки передбачалося у рамках програми запровадження нової системи керування дорожнім рухом та комунальним транспортом столиці.

У бюджеті Києва на 2008 рік планувалось передбачити близько 30 млн. грн. на реалізацію проекту соціальної картки киянина.

Вводити її передбачалось поетапно. Повну реалізацію проекту планувалось завершити у 2010-2011 роках.

Транспортний варіант цієї соціальної картки був протестований торік.

Фото УНІАН