Вчені знайшли кістки 5-кілограмових стародавніх щурів

На думку вчених, люди жили по сусідству з гігантськими щурами кілька тисячоліть і навіть харчувалися ними. Про своє відкриття Джульєн Луйс (Julien Louys) повідомив на конференції Американського товариства палеонтології хребетних в Техасі, наголошується в прес-релізі Австралійського національного університету, передає Lenta.ru.

Луйс вважає стародавніх тварин найбільшими щурами з відомих науці. «Це справжні представники мегафауни. Найбільша з них важить близько 5 кілограмів — як невеличкий пес. Для порівняння: найбільші сучасні щури важать менше кілограма», — зазначив учений.

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Зараз завдання Луйса як учасника проекту «З Сунди в Сахул», присвяченого міграцій найдавніших людей з Південно-Східної Азії, зрозуміти причину вимирання гризунів. Вчений вважає гігантських щурів травоїдними тваринами.

Перші люди прийшли на Східний Тимор близько 46 тисяч років тому. Довгий час вони жили поруч з щурами і навіть харчувалися гризунами — судячи по слідах надрізів і термічної обробки на кістках.

Вимерли щури зовсім недавно — близько тисячі років тому. Луйс пов'язує їх зникнення з появою у аборигенів металевих знарядь, що дозволили їм розчищати ліс у великих масштабах.

Існують дві основні версії причин вимирання плейстоценової мегафауни: зміна клімату (в тому числі в результаті падіння метеорита) і дії людини — полювання або знищення місць проживання. Друга гіпотеза нещодавно отримала підтвердження щодо печерних ведмедів. В її користь висловлювалися і дослідники, які займалися вивченням історії заселення Австралії. У липні 2015 року в журналі Science були опубліковані результати аналізу ДНК тварин, що свідчать про те, що їхнє вимирання було пов'язане з різкими кліматичними зрушеннями, насамперед потеплінням в інтергляціалі.