Знімки "хмари-монстра" ознаменували настання зими на Титані

Про це, як повідомляється на сайті NASA, дослідники розповіли в ході 47-ї щорічної зустрічі Планетарного відділу Американського астрономічного товариства в штаті Меріленд, передає Lenta.ru.

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"Хмара-монстр" (як її назвали в NASA через величезні розміри), що складається з частинок замерзлих вуглеводнів, розташована на висотах від 200 до 300 км в стратосфері супутника Сатурна. Об'єкт, що пов'язується з настанням зими, вперше виявили в 2012 році за допомогою наукового інструменту CIRS (Composite Infrared Spectrometer), а його розміри і динаміку уточнили в 2013 році.

Річний цикл на Титані становить 7,5 земних років. В районі південного полюса супутника пік зими припаде на 2017 рік, коли станція Cassini припинить своє існування. Зміну пір року на Титані вчені спостерігали з 2004 року, коли апарат прибув до орбіти Сатурна. Тоді на північному полюсі супутника була зима, а на південному - літо.

По мірі того як наставала весна, хмари на північному полюсі супутника пропадали і починали формуватися на півдні. Вчені вважають, що газоподібні вуглеводні у ході сезонних змін транспортуються з теплих ділянок атмосфери в більш холодні, де відбувається їх конденсація і замерзання з утворенням багатошарових хмар.

Їх структура змінюється в залежності від висоти і температури. Дані про хмари дозволяють вченим визначити фізичні умови в атмосфері Титану. Отримані Cassini знімки свідчать про те, що температура в хмарі на південному полюсі супутника є максимальною у верхній частині об'єкта - мінус 150 градусів за Цельсієм. У нижній частині хмара ще холодніша.

Титан - найбільший з 62 супутників Сатурна. Він майже в півтора рази перевищує Місяць у діаметрі і майже вдвічі - в масі. В атмосфері Титану переважає азот з домішками метану, що утворюють хмари. Роль рідкої води на супутнику Сатурна виконують метан і етан. Титан містить безліч водойм з цими вуглеводнями.

Місія Cassini-Huygens призначена для дослідження Сатурна, його кілець і Титану. Станція запущена 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді, 1 липня 2004 року вийшла на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005-го висадився на поверхні Титану.