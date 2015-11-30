Британський вчений: маска Тутанхамона створювалася для Нефертіті

Таку заяву зробив британський археолог Ніколас Рівз, передає Lenta.ru. На думку вченого, цьому є два докази. По-перше, на золотій масці у вересні цього року вдалося виявити ретушовану печатку з іменем цариці Нефертіті. По-друге, вуха на масці виявилися проколотими, що характерно для масок, призначених для жінок і дітей.

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До таких відкриттів вчені прийшли після робіт по відновленню похоронної маски Тутанхамона: в неї в результаті нещасного випадку відпала борідка, яку довелося в січні цього року в спішному порядку повертати на колишнє місце (приклеювати).

Похоронна маска Тутанхамона була знайдена в 1922 році британськими археологами Говардом Картером і Джорджем Гербертом. Про походження цього фараона достеменно нічого не відомо.

У 2015 році археолог Ніколас Рівз вже вдруге дивує наукову громадськість. Вперше це сталося, коли він повідомив про виявлення прихованих і, ймовірно, таких, що ведуть до усипальниці Нефертіті дверей в гробниці Тутанхамона, а також ретушованих зображень, що ілюструють життя молодого фараона.

Фараон Тутанхамон з Древнього Єгипту з XVIII династії Нового царства правив країною приблизно в 1332-1323 роках до нашої ери. Помер він у віці 19 років. Його мачухою була Нефертіті, а батьком - її чоловік Ехнатон. Причини смерті Нефертіті і місце її поховання досі невідомі.