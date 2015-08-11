Англійський археолог вказав можливе місце поховання Нефертіті
Останки цариці Нефертіті можуть покоїтися в похоронній камері, до якої ведуть замуровані проходи в гробниці її сина, фараона Тутанхамона.
Таке припущення висловив англійський археолог Ніколас Рівз у доповіді, опублікованій в наукових записках Проекту царських гробниць Амарни, передає Бі-бі-сі.
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Якщо гіпотеза Ніколаса Рівза виявиться вірною, це може стати найзначнішим відкриттям в єгиптології з 1922 року, коли експедиція на чолі з британським археологом Говардом Картером виявила гробницю Тутанхамона.
Рівз проаналізував зроблені у високому дозволі знімки гробниці фараона, які були зроблені іспанськими дослідниками та фахівцями з візуалізації з проекту Factum Arte в 2014 році.
На думку Рівза, ретельний аналіз знімків дозволяє припустити наявність двох замурованих проходів, що ведуть до місця поховання легендарної красуні давнини.
Археолог вважає, що таємні проходи і камера, що схована за ними з останками Нефертіті, залишилися недосягнутими для грабіжників.
Цариця була дружиною фараона Ехнатона з XVIII династії, що правив в XIV столітті до н.е.
Вченим не вдалося отримати переконливих даних про те, що одна з двох жіночих мумій, знайдених раніше в Долині царів в Єгипті, дійсно, як спочатку передбачалося, належить Нефертіті.
Знаменитий бюст цариці зберігається в Новому музеї в Берліні.