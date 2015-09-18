Вчені анонсували потужний вибух у Всесвіті після злиття двох чорних дір у сузір'ї Діви

До такого висновку прийшли американські астрономи, автори статті в журналі Nature, пише Лента.ру.

Зіткнення чорних дір слід очікувати менше, ніж через мільйон років, і кількість енергії, що виділиться в результаті вибуху, буде в сто мільйонів разів більше, ніж при вибуху наднової.

Читайте такожЗ чорної діри можна вибратися - вчений

Дану пару (PG 1302-102) астрономи виявили в січні 2015 року, звернувши увагу на незвичайно яскраву пляму ультрафіолетового випромінювання в центрі галактики. Одна з чорних дір облітає другу по орбіті приблизно раз у п'ять років. Згодом вони будуть все ближче один до одного, генеруючи хвилі в просторі-часі.

Більш яскрава з чорних дір обертається зі швидкістю, що складає сім відсотків від швидкості світла. Астрономи з'ясували, який ефект такі швидкості дають в ультрафіолетовому випромінюванні (у два з половиною рази яскравіше, ніж у видимому світлі). Один з авторів статті порівнює цей ефект з лампочкою, яка світить то на 100 ватт, то на 60, то на 20.

Багато чорних дір, в тому числі і надмасивні в активних центрах галактик, в ході своєї еволюції можуть злитися одна з одною. Наприклад, гравітаційні об'єкти в центрах Чумацького Шляху і Туманності Андромеди після поглинання останньої першою приблизно через п'ять мільярдів років об'єднаються в одну.