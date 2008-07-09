Провідні фізики в галузі високих енергій зібрались у Сумах

На Сумщині провідні фізики із Франції, Великобританії, Канади, Росії, Польщі та інших країн беруть участь у Трансєвропейській школі з фізики високих енергій та ядерної фізики - TESHEP-2008.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, цей захід другий рік поспіль відбувається в регіоні у рамках Трансєвропейської ініціативи за підтримки Національного центру наукових досліджень у Франції, Інституту ядерних досліджень НАН України та Інституту прикладної фізики НАН України (м. Суми).

До читання лекцій, проведення семінарів і обговорення найбільш актуальних питань сучасної фізики запрошені 15 професорів – відомих вчених із провідних наукових центрів. Слухачами цьогорічної школи є 45 аспірантів із 10 країн, в яких проводяться дослідження у відповідній галузі. Для них організована змістовна програма: лекції, тематичні семінари, практична робота і студентські сесії.

Особливістю школи є також обов’язкові п’ятихвилинні наукові доповіді молодих учених.

Зокрема, дослідники розглянуть питання темної енергії і темної матерії, стандартні моделі і перспективи, контрольно-вимірювальні прилади для високих енергій, фізика нейтрино, фізика астрочастин, методи аналізу даних. Обговорюються також і питання налагодження наукового співробітництва з українськими фізиками.

"Сумщина історично має потужний інтелектуальний потенціал. Вона багата славними іменами вчених, які внесли помітний вклад у різні галузі науки. Основними напрямами діяльності наших промислових підприємств є хімічне, насосне, енергетичне машинобудування, приладобудування та радіоелектроніка, що користується у світі широким попитом", – зазначив заступник голови Сумської ОДА Олександр ЛАВРИК, коментуючи цю подію європейського рівня.

Директор Інституту прикладної фізики НАН України, академік Національної академії наук України Володимир СТОРІЖКО зауважив, що участь сумських фізиків у світових проектах і роботі дослідницьких центрів надзвичайно перспективна і корисна. "Здійснення таких проектів вимагає великих зусиль протягом тривалого часу, тому необхідно вже зараз готувати молодих вчених, яким і належить здійснити нові відкриття", – сказав В.СТОРІЖКО.

Робота TESHEP-2008 триватиме по 10 липня.