NASA представило зображення магнітного поля Сонця

Накладання ліній магнітного поля на зображення дозволить фахівцям визначити, яким чином магнетизм Сонця змінюється в залежності від процесів, які відбуваються всередині і на поверхні зірки, передає DT.UA. Кількість ліній магнітного поля збільшується в яскравих плямах на поверхні Сонця, які є активними регіонами.

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Карта магнітного поля була складена на підставі моделі PFSS, яка ґрунтується на магнітних вимірюваннях поверхні Сонця.

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.