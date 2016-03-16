NASA представило зображення магнітного поля Сонця
16:38, 16 березня 2016Наука та IT
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NASA представило зображення, що ілюструє магнітне поле Сонця. Лінії магнітного поля були нанесені на знімок Сонця, отриманий Обсерваторією сонячної динаміки 12 березня
Карта магнітного поля була складена на підставі моделі PFSS / NASA
Накладання ліній магнітного поля на зображення дозволить фахівцям визначити, яким чином магнетизм Сонця змінюється в залежності від процесів, які відбуваються всередині і на поверхні зірки, передає DT.UA. Кількість ліній магнітного поля збільшується в яскравих плямах на поверхні Сонця, які є активними регіонами.
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Карта магнітного поля була складена на підставі моделі PFSS, яка ґрунтується на магнітних вимірюваннях поверхні Сонця.
Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.
Hfytt NASA представило відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD / NASA
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