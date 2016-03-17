Білі плями на Церері змінюються при їх освітленні сонячним світлом

Дослідження опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, коротко про нього повідомляється на сайті обсерваторії, передає Лента.ру.

Спостереження вчених зафіксували зміну яскравості білих плям при їх освітленні сонячним світлом. На думку астрономів, це свідчить про випаровування під дією випромінювання утворюючої їх речовини з поверхні Церери. Явище особливо активно спостерігається в районі кратера Оккатор.

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Вперше білі плями на Церері виявив у ході спостережень у 2003 і 2004 роках космічний телескоп Hubble. В даний час ці об'єкти досліджує станція Dawn. Вчені припускають, що яскраві плями можуть бути утворені водяним льодом або гідратованими сульфатами магнію.