Австралійці влаштували змагання на швидкість між електромобілем Tesla і Boeing (відео)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Gizmodo.

За даними порталу, в аеропорту Мельбурна Avalon змагалися найшвидший у світі електроседан Tesla Model S P90D, що розганяється до 250 км/год, і Boeing 737-800, який літає з максимальною швидкістю 850 км/год.

Гонки, організовані австралійським відділенням Tesla і місцевою авіакомпанією Qantas, пройшли на злітно-посадкових смугах.

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Літак і автомобіль промчали 3 км. При цьому спочатку спостерігалася перевага електрокара Model S, який розганяється до 100 км/год за 3 секунди. Але незабаром 70-тонний Boeing наздогнав машину і на швидкості 140 вузлів (близько 260 км/год) вийшов у небо.