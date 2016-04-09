Apple звернулася за патентом для Macbook без клавіатури

Заявка зареєстрована на сайті відомства, передає РБК.

Як випливає з опису заявки, безклавішна клавіатура буде чутлива до сили натискання. Клавіші на ній будуть з'являтися з допомогою підсвічування.

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Раніше компанія заявляла, що реалізація в Macbook сенсорного пристрою для набору символів дозволить зробити портативні комп'ютери набагато тоншими.

Крім того, відсутність щілин не дозволить стороннім часткам потрапляти в середину приладу, що має продовжити термін його служби і позбавити від збоїв.

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