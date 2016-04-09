Apple звернулася за патентом для Macbook без клавіатури
04:08, 09 квітня 2016Наука та IT
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Корпорація Apple подала заявку в відомство з патентів і товарних знаків США на патент на ноутбук Macbook без клавіатури з чутливим до сили натискання трекпадом.
REUTERS
Заявка зареєстрована на сайті відомства, передає РБК.
Як випливає з опису заявки, безклавішна клавіатура буде чутлива до сили натискання. Клавіші на ній будуть з'являтися з допомогою підсвічування.
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Раніше компанія заявляла, що реалізація в Macbook сенсорного пристрою для набору символів дозволить зробити портативні комп'ютери набагато тоншими.
Крім того, відсутність щілин не дозволить стороннім часткам потрапляти в середину приладу, що має продовжити термін його служби і позбавити від збоїв.
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