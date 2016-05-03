Літак на сонячних батареях завершує кругосвітній політ
Літак Solar Impulse 2, який використовує для польоту тільки енергію сонця, вилетів з Каліфорнії до Арізони.
Це заключна частина його кругосвітньої подорожі, повідомляє ВВС.
Перед цим польотом Solar Impulse 2 понад вісім місяців проходив ремонт на Гаваях через несправність батарей, пошкоджених під час перельоту з Японії.
Після 16-годинного перельоту літак приземлиться в місті Фенікс.
Літак Solar Impulse 2 розпочав свою кругосвітню подорож 9 березня 2015 року в Абу-Дабі.
Літак вже побував в Омані, Індії, М'янмі, Китаї, Японії.
На початку липня минулого року літак прибув на Гавайські острови, встановивши рекорд найтривалішого безперервного перебування в повітрі (120 годин).
Очікується, що на початку червня літак досягне Нью-Йорка, щоб почати підготовку до трансатлантичного польоту. Кінцевою точкою маршруту Solar Impulse 2 є місто Абу-Дабі в ОАЕ, звідки він і починав своє турне.
Як відомо, перший досить тривалий політ літака на сонячній енергії відбувся в квітні 2010 року.