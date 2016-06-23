На мапі онлайн, від компанії Візіком, вже з’явились нові назви міст, сіл, вулиць та площ
Відповідно до прийнятого Закону України про декомунізацію, компанія Візіком внесла значні зміни в назви населених пунктів, вулиць, проспектів та площ на мапі України.
Головним плюсом є те, що у користувачів не виникне проблем з пошуком вулиці чи міста зі зміненою назвою. Пошук відбувається, як по новій, так і по старій назві. На самій мапі відображається також два підписи, нова, та, в дужках стара назва.
Місто Дніпропетровськ нарешті має нову назву – Дніпро.
Всього було перейменовано більше 300-та населених пунктів.
З найбільш поширених:
10 сіл з назвою Леніна
11 – Чапаєвка
16 - Комсомольське
20 – Кірове
Населених пунктів з назвою Жовтневе перейменовано 35, хоча загалом їх по Україні – 91, тому попереду багато роботи.
Окрім того, внесені значні зміни в назви вулиць, площ, провулків по всій території України.
Наприклад, в Харкові отримали нові назви більше 200-т вулиць, 5 адміністративних районів та 5 станцій метро.
Перейменовано багато населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Наочно, межі цієї території, користувачі мають змогу побачити тільки на мапі онлайн, від компанії Візіком.