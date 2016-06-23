На мапі онлайн, від компанії Візіком, вже з’явились нові назви міст, сіл, вулиць та площ

16:08, 23 червня 2016
Наука та IT
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НК

Відповідно до прийнятого Закону України про декомунізацію, компанія Візіком внесла значні зміни в назви населених пунктів, вулиць, проспектів та площ на мапі України.

Головним плюсом є те, що у користувачів не виникне проблем з пошуком вулиці чи міста зі зміненою назвою. Пошук відбувається, як по новій, так і по старій назві. На самій мапі відображається також два підписи, нова, та, в дужках стара назва.

Місто Дніпропетровськ нарешті має нову назву – Дніпро.

Всього було перейменовано більше 300-та населених пунктів.

З найбільш поширених:

10 сіл з назвою Леніна

11 – Чапаєвка

16 - Комсомольське

20 – Кірове

Населених пунктів з назвою Жовтневе перейменовано 35, хоча загалом їх по Україні – 91, тому попереду багато роботи.

Окрім того, внесені значні зміни в назви вулиць, площ, провулків по всій території України.

Наприклад, в Харкові отримали нові назви більше 200-т вулиць, 5 адміністративних районів та 5 станцій метро.

Перейменовано багато населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Наочно, межі цієї території, користувачі мають змогу побачити тільки на мапі онлайн, від компанії Візіком.

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