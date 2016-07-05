Апарат "Юнона" успішно зайшов на орбіту Юпітера

Апарат успішно виконав 35-хвилинний маневр, під час якого знизив швидкість і опинився під впливом гравітаційних сил Юпітера, передає Російська служба BBC з посиланням на NASA.

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Під час цього маневру командний центр міг обмінюватися з апаратом тільки простими сигналами, осільки головна антена зонда в цей момент спрямована не на Землю. Під час маневру зонд летів на автопілоті, і втручання операторів на Землі фактично не було потрібно.

Місія автоматичної міжпланетної станції триватиме півтора року, а після цього вона самознищиться, спустившись в атмосферу планети.

Щоб досягти Юпітера, космічному апарату вартістю 1 млрд доларів знадобилося п'ять років. Він був запущений в 2011 році і з тих пір подолав 3 млрд кілометрів.

Якщо проект завершиться успішно, вчені вперше зможуть заглянути під хмари Юпітера і дізнатися багато нового про цю планету і про всю Сонячну систему. Зокрема, вчені сподіваються, що зможуть перевірити гіпотезу про наявність у Юпітера твердого ядра.

Нагадаємо, космічний телескоп Hubble зробив в ультрафіолетовому діапазоні знімок сяйва на північному полюсі Юпітера.