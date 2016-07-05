На Вінниччині вперше провели операцію на відкритому серці

«Після підписання меморандуму про співпрацю з ДУ «НІССХ» ім. М.М. Амосова на Вінниччині вперше в КЗ «ВРЦСП» була проведена операція аорто-коронарного шунтування. Вона покладе початок наданню кардіохірургічної допомоги пацієнтам з ішемічною хворобою серця та вадами клапанів серця. Дана операція - це крок вперед для розвитку медичної галузі у Вінницькій області», - відзначає голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

За словами Директора Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, члена-кореспондента НАМН України Василя Лазоришинця пацієнт, якому вперше на Вінниччині цьогоріч 9 червня, провели операцію на відкритому серці одужав і вже виписаний з лікарні. Він проходив кілька тижнів реабілітації під пильним наглядом лікарів Вінницького регіонального клінічного центру серцево-судинної патології.

«Загалом до операційної бригади увійшло 14 фахівців з м. Вінниці та м. Києва. Тривало шунтування близько трьох з половиною годин», - повідомляє лікар.

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Наразі підбираються наступні пацієнти для подібних оперативних втручань, фахівці КЗ «ВРЦСП» продовжують стажування в сфері операцій на відкритому серці, формується матеріально-технічна база для проведення оперативних втручань.

За словами Валерія Коровія, у м. Вінниця найближчим часом планується відкриття сучасного кардіологічного центру, що відповідатиме усім європейським стандартам. «Для того, щоб центр запрацював на повну потужність та надавав якісні медичні послуги населенню краю, слід вже сьогодні готувати медичних фахівців та спеціалістів, щоб в майбутньому вони мали змогу виконувати понад 600 операцій на рік».

Раніше хворих зі складними діагнозами доводилося відправляти до столиці і далеко не кожен пацієнт витримував таку подорож. Наразі ж після вдалого першого досвіду вінницькі кардіохірурги планують розширення видів втручань: оперуватимуть клапанну патологію та виправлятимуть вроджені вади серця.

За словами ректора Вінницького медичного університету ім. М. І. Пирогова Василя Мороза Вінницький медуніверситет готує фахових спеціалістів. Зокрема, нещодавно, відкрито нову кафедру ендоскопії і серцево-судинної хірургії де навчаючись студенти матимуть змогу стати фаховими спеціалістами та кардіохірургами Вінниччини.

«Пріоритетним напрямком роботи має стати співпраця органів міської, обласної влади, провідних медичних фахівців області, лікарів Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова та МОЗ України, що дасть можливість зробити в медичній сфері крок за кроком рухатись вперед», - підкреслює голова Вінницької ОДА.