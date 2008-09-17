Україна посіла 57-е місце у світі за рейтингом IT-конкурентоспроможності

Цього року Україна посіла 57-е місце у світі в "Індексі конкурентоспроможності в галузі ІТ", поступившись однією позицією, порівняно з 56-м місцем у рейтингу за 2007 рік.

Про це повідомляється в наданій агентству УНІАН доповіді за результатами дослідження, проведеного Economist Intelligence Unit на замовлення Business Software Alliance (BSA).

«За минулий рік Україна особливо не просунулася в плані поліпшення конкурентоспроможності в галузі інформаційних технологій. Українські науково-дослідна сфера і ІТ-інфраструктура все ще залишаються одними з найменш розвинених у світі», - говориться в доповіді.

У дослідженні, яке проводиться вже другий рік поспіль, для 66 країн світу визначається і проводиться порівняння показників в галузі ІТ, від яких найбільшою мірою залежить рівень її конкурентоспроможності. Порівняно з минулим роком провідна двадцятка країн не зазнала змін, проте 9 країн поліпшили свої позиції, а 11 - погіршили. Три країни з першої п`ятірки: Тайвань, Швеція, Данія - новачки. Рейтинг країн Східної Європи очолюють Естонія, Словенія, Угорщина, Чехія і Словаччина.

За словами представника BSA в Україні Владислава ШАПОВАЛА, перед вступом до Світової організації торгівлі Україна прийняла нову законодавчу базу, але, «на жаль, її ще треба вдосконалити, щоб позбавити піратів будь-яких шансів». Він вважає, що українська інфраструктура інформтехнологій все ще перебуває на дуже низькому рівні, а «для здійснення прориву в розвитку інфраструктури Україна вимагає більшої лібералізації політики у сфері телекомунікаційних технологій”.

Згідно з Economist Intelligence Unit, для створення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності мають бути присутні шість чинників: наявність достатньої кількості кваліфікованих фахівців, розвинена культура інновацій, наявність технологічної інфраструктури світового класу, розвинений режим правового регулювання, що захищає інтелектуальну власність, наприклад, патенти і авторські права, відкрита конкурентоспроможна економіка і збалансована державна підтримка ІТ, без перешкод для роботи ринкових механізмів.

Відповідно до даних дослідження, Україна показала досить високий результат щодо загальної економічної ситуації, людського капіталу і правового режиму.