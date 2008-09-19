Apple випередила Toshiba за кількістю проданих у США ноутбуків

Частка Apple на американському ринку роздрібних продажів ноутбуків у другому кварталі 2008 року перевалила за 10 відсотків, пише Register Hardware з посиланням на дані NPD DisplaySearch. За рік частка корпорації зросла з 6,6 до 10,6 відсотка. Тим самим Apple посіла четверте місце на ринку, обігнавши Toshiba, яка тепер займає п`яте місце.

Перше місце на ринку ноутбуків у США нині посідає Dell, на її частку припадає 21,9 відсотка ноутбуків. Дещо відстає HP з 21,4 відсотка. Третє місце займає Acer з 14,4 відсотка.

У Європі частка Apple на ринку ноутбуків набагато нижчя - менше 5,5 відсотка, компанія навіть не входить у п`ятірку головних гравців.

Apple на європейському ринку випереджають HP (20,5 відсотків), Acer (17,9 відсотка), Dell (12,5 відсотка) і Toshiba (11,7 відсотка). П`яте місце з невеликим відривом від Apple посідає Asus.

Лента.ру