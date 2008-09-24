2009 рік - Рік творчості та інновацій

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії оголосити 2009 рік Роком творчості та інновацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленій на засіданні Європарламенту доповіді Катеріни БАТЦЕЛІ (група соціалістичних партій, Греція).

Доповідь схвалена більшістю депутатів Європарламенту.

Європарламент, на відміну від пропозицій Єврокомісії, вирішив, що протягом 2009 року потрібно приділити увагу не лише сприянню програмі навчання впродовж життя, але й усім іншим програмам, спрямованим на посилення творчості та інновацій у ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз щорічно обирає нові цілі. Так, 2007 рік був Роком рівних можливостей, 2008 рік є Роком міжкультурного діалогу.