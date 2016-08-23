Amazon працює над створенням власного сервісу музичної підписки

Як повідомляє портал Recode з посиланням на джерела, вартість передплати складе близько $4-5 в місяць, передає kommersant.ru. На відміну від Spotify і Apple Music, в сервісі Amazon не буде реклами, однак при цьому він буде працювати тільки на обладнанні Echo.

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Як повідомляє видання, Amazon хоче запустити сервіс вже у вересні, але поки не завершив угоди з великими музичними лейблами та видавцями. Представник компанії від коментарів відмовився.

Як повідомляв УНІАН, в травні Amazon запустив власний відеосервіс, з допомогою якого він збирається конкурувати з YouTube, який належить Google. На відеохостингу, який називається Amazon Video Direct, користувачі зможуть завантажувати відео і заробляти гроші за рекламу і роялті.