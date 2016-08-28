Місія "Юнони": вчені сподіваються розгадати таємницю 350-річного урагану на Юпітері

Як очікується, "Юнона" зробить і передасть на Землю знімки колосальних переміщень атмосферних мас планети, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Пролітаючи над Юпітером в напрямку з півночі на південь, зонд рухався зі швидкістю понад 200 тисяч кілометрів на годину.

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Знімки хмар Юпітера у найвищій роздільності NASA розраховує оприлюднити наступного тижня.

Одне із завдань експедиції полягає у вивченні складу планети. Фахівці NASA сподіваються дізнатися, чи є у неї тверде ядро або вона повністю складається з газу, який знаходиться у стані стиснення надзвичайно високого ступеню.

Ще одна загадка, яку розраховують розгадати вчені, пов'язана з найпомітнішою деталлю на диску планети - Великою червоною плямою Юпітера. Це гігантський ураган, який земні астрономи спостерігають вже понад 350 років.

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Після цього прольоту центр управління польотами відправить "Юнону" на ще один оберт тривалістю 53 дні. 19 жовтня з допомогою двигунів зонда фахівці NASA мають намір скоротити період обороту навколо Юпітера до 14 днів.

На цій орбіті "Юнона" перебуватиме до лютого 2018 року, коли вона отримає команду "пірнути" в атмосферу Юпітера, що буде означати для неї свого роду самогубство.

Космічний апарат опинився в зоні гравітації Юпітера 5 липня. За час польоту, що тривав п'ять років, він покрив більше 2,8 мільярдів кілометрів.