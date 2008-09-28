Китайці вийшли у відкритий космос (фото)

Новим національним героєм став 42-річний офіцер військово-повітряних сил Чжай Чжиган. Його "космічну прогулянку" навколо орбітального модуля китайське телебачення транслювало у прямому ефірі.

Чжай Чжиган здійснив близько сорока обертів навколо спеціальної капсули, де перебував інший член екіпажу – Лю Бомін. Він мав допомогти партнеру у випадку позаштатної ситуації і був одягнений у скафандр російського виробництва – тоді, як його напарник був у китайському скафандрі.

Помахавши прапором Піднебесної космонавт повернувся до корабля. Замість запланованих півгодини він пробув у відкритому космосі 15 хвилин.

Третя китайська космічна експедиція сьогодні планує повернутися на Землю.

ICTV