Китайці вийшли у відкритий космос (фото)
12:25, 28 вересня 2008Наука та IT
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"Прогулянку" транслювали у прямому ефірі
|Фото Reuters
Чжай Чжиган здійснив близько сорока обертів навколо спеціальної капсули, де перебував інший член екіпажу – Лю Бомін. Він мав допомогти партнеру у випадку позаштатної ситуації і був одягнений у скафандр російського виробництва – тоді, як його напарник був у китайському скафандрі.
Помахавши прапором Піднебесної космонавт повернувся до корабля. Замість запланованих півгодини він пробув у відкритому космосі 15 хвилин.
Третя китайська космічна експедиція сьогодні планує повернутися на Землю.
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