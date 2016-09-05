Від SpaceX зажадають $50 мільйонів за втрату супутника при вибуху ракети

Про це повідомляє Reuters.

Як альтернативу, ізраїльська компанія може зажадати безкоштовний політ в якості компенсації.

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Space Comminication також може вимагати 205 мільйонів доларів з ізраїльської Aerospace Industries, компанії-проектувальника Amos-6.

У самій компанії SpaceX повідомили, що не розкривають подробиці контрактів або страхових умов.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня близько 9 ранку за місцевим часом стався вибух на пусковій платформі SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида, що використовується компанією SpaceX. Через 20 хвилин було ще кілька вибухів, які відчувалися в будівлях, розташованих на відстані кількох кілометрів.

SpaceX повідомила, що під час вибуху були втрачені ракета-носій Falcon 9 із супутником ізраїльської Spacecom Ltd, потужності якої компанія планував використовувати Facebook для проекту щодо забезпечення доступу до інтернету в низці країн Африки.

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У повідомленні SpaceX зазначалося, що причиною вибуху стала "аномалія" на пусковий платформі. Під час події ніхто не постраждав.

Компанія SpaceX була заснована Ілоном Маском в 2002 році. Вона займається виробництвом космічної техніки. Раніше SpaceX успішно розробила і запустила в космос ракету-носій легкого класу Falcon 1 і середнього класу Falcon 9. Кілька разів SpaceX вдавалося зробити вдалу посадку нижньої ступені Falcon 9 на морську платформу.