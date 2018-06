На пусковій платформі SpaceX при випробуваннях стався вибух (фото, відео)

Як повідомляє Accociated Press з посиланням на NASA, під час випробування систем ракети на майданчику SpaceX стався вибух, за яким послідували ще кілька.

Читайте такожSpaceX уперше використає для запуску супутника ракету Falcon 9, що вже літала

Вибух відчувався в декількох милях від місця події. Над космодромом здіймаються клуби диму. Але поки невідомо, чи постраждав хто-небудь під час вибуху. Причини інциденту теж ще не встановлені.

Як зазначає Florida Today, представники SpaceX не змогли прокоментувати те, що трапилося.

За даними ЗМІ, SpaceX тестувала ракету, яка повинна була доставити на орбіту ізраїльський супутник зв'язку.

Компанія Space Exploration Technologies (SpaceX) належить каліфорнійському підприємцю Ілону Маску. Ракета Falcon 9 проектувалася як багаторазова.

Компанії вже двічі вдалося успішно посадити перший ступінь ракети на платформу в океані. Повернення першого ступеня на Землю має суттєво здешевити процес запуску космічних апаратів.

Ракети Falcon 9 регулярно використовуються для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Wow, SpaceX rocket just blew up on pad. Shook our whole bldg. pic.twitter.com/PMxZA4v4IV — SpaceCoastTiger (@TigernBear) September 1, 2016

LIVE: Video from scene of explosion at SpaceX launch site at Cape Canaveral https://t.co/05JC9dC6Ofpic.twitter.com/pxfClp7L6j — Reuters Live (@ReutersLive) September 1, 2016

Explosion at #SpaceX Falcon 9 rocket launch SITE at Cape Canaveral in #Floridapic.twitter.com/YmBDu5I6q6 — Doordarshan News (@DDNewsLive) September 1, 2016