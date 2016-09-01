SpaceX повідомила, що внаслідок вибуху на пусковій платформі ніхто не постраждав

"SpaceX підтверджує, що при підготовці до сьогоднішнього стандартного вогневого випробування сталася аномалія на стартовому майданчику, внаслідок якої відбулася втрата ракети та вантажу, що був на борту. Згідно стандартної процедури, на стартовому майданчику нікого не було, тому ніхто не постраждав", - йдеться у офіційній заяві.

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Також прокоментували подію повітряні сили, на чиїй базі розташовувалась ракета-носій. "Приблизно о 9:07 ранку стався вибух на станції запуску Повітряних сил на мисі Канаверал. Поточні дані свідчать, що постраждалих у події немає, так само немає загрози публічній безпеці", - повідомляють повітряні сили США.

Як повідомляв УНІАН, старт ракети-носія Falcon 9 був призначений на суботу, 3 вересня. Вона мала доправити на орбіту ізраїльський супутник Амос-6.