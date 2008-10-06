Київське метро освоює нову стихію - воду

Начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ прогнозує, що нові станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро в бік Теремків: «Деміївська», «Васильківська» і «Голосіївська», попри виниклі складнощі, буде вчасно введено в експлуатацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник столичного метрополітену заявив сьогодні в столиці.

За інформацією П.МІРОШНИКОВА, самі станції вже через два місяці будуть готові до пуску. «Деміївська», за його словами, практично готова, «Васильківська» - майже готова, і трошки гірше тривають роботи на станції «Голосіївська», оскільки там складна гідротехнічна ситуація – під вулицею Васильківською течуть три підземні річки. Водночас ці проблеми на станції вже практично вирішено.

Але зараз існує ще одна проблема з будівництвом тунелю від станції «Либідська» до станції «Деміївська», - зазначив П.МІРОШНИКОВ.

«Всі станції через два місяці будуть готові до пуску, і всі тунелі будуть готові до пуску, за винятком, мабуть, одного. Це перегін від станції «Либідська» до станції «Деміївська». На жаль, у нас там складна ситуація. Щит там пройти не може – він тоне, там річка Либідь. Крім того, «Метробуд» зустрів залізобетонні глиби на своєму шляху, і зараз обговорюється питання про проходження цієї ділянки відкритим способом», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Начальник метрополітену вважає, що проблему буде вирішено в найкоротші терміни, і в принципі нові станції цієї гілки буде введено в експлуатацію вчасно.

«Загалом встигаємо (з термінами – УНІАН)», - сказав П.МІРОШНИКОВ.