Китай поставить до Пакистану шість ядерних реакторів

Китай розраховує підписати в листопаді контракт на постачання до Пакистану шістьох ядерних реакторів, повідомляє агентство Сіньхуа.

Потужність кожного реактора у межах цих поставок становитиме 300 мегаватт.

Як повідомляє агентство, посилаючись на анонімного представника Пакистану, попередня домовленість досягнута ще торік у лютому під час візиту до КНР президента Пакистану Первеза Мушаррафа. Згідно з цією домовленістю, реактори будуть збудовані в Пакистані за сприяння Китаю протягом найближчих десяти років.

У 1999 році за допомогою Китаю в районі міста Чашма провінції Пенджаб вже був збудований реактор потужністю 300 мегаватт.Тепер там ведеться будівництво другого, близького за потужністю, реактора.