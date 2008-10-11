Талібів переможуть мобільними телефонами й інтернетом

Британський уряд розглядає радикально новий план протистояння пропаганді ісламістського руху "Талібан" в Афганістані, повідомляє ВВС News. Зокрема, вберегти рядових афганців від згубного впливу талібів допоможуть мобільні телефони й інтернет.

За наявними оцінками, нині в Афганістані близько півмільйона користувачів інтернету і близько 6 мільйонів власників мобільних телефонів, і серед них вже здобули поширення ворожі до Заходу відеоролики. Для боротьби з ідеологічною монополією "Талібану" один з позаштатних консультантів уряду розробив оригінальний план, який, як повідомляється, здобув у міністерстві закордонних справ прихильну оцінку.

Передбачається, що Велика Британія через некомерційні організації розповсюдить телефони з відеокамерами серед афганців, і ті стануть на них знімати відео для персональних "відеощоденників". Таким чином, як сподіваються британці, жителі Афганістану зможуть зняти до сотні самодіяльних фільмів, які наступного літа візьмуть участь у спеціально організованому фестивалі.

Лента.ру