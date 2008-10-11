Ісландія була виставлена на продаж на аукціоні eBay
00:56, 11 жовтня 2008Наука та IT
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"Унікальна можливість..."
Ісландія була виставлена на продаж цього тижня на Інтернет-аукціоні eBay продавцем з Великобританії за стартовою ціною в 99 пенсів.
Як пише інтернет-сайт французької газети “Le Figaro”, автор оголошення назвав свою пропозицію “унікальною можливістю придбати країну на півночі Європи”.
В результаті Інтернет-аукціону, вартість сягнула 10 млн. фунтів стерлінгів (12,6 млн. євро).
“Розташована на півночі Атлантики, Ісландія подарує щасливому переможцю аукціону населене середовище, ісландських коней та відносно спокійний фінансовий стан”, - рекламував продавець свій товар.
“Гренландія та Бйорк не включені до лоту”, - додав автор.
Зараз ця позиція вже зникла з лотів аукціону eBay.
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