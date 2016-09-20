"ВКонтакте" запускає сервіс грошових переказів, недоступний для клієнтів українських банків

"Сьогодні ми запускаємо послугу безготівкових грошових переказів між користувачами. Відправляйте гроші в повідомленнях, використовуючи банківську карту. Сервіс працює в діалогах на сайті і в мобільних додатках для Android і Windows Phone. Власникам iPhone відправка переказів стане доступна разом з найближчим оновленням програми, а отримання переказів доступно вже зараз", - йдеться в повідомленні Юрія Іванова, директора Вконтакте по електронній комерції.

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"Відправити переказ можна з карток Mastercard, Maestro та Visa російських банків, отримати - на карти Mastercard, Maestro і Visa російських банків, а також на картки Mastercard та Maestro, випущені в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Німеччини, Грузії, Ізраїлі, Італії, Казахстані, Латвії, Литві, Молдові, Румунії, Узбекистані, Франції, Чехії та Естонії", - повідомляє Іванов.

"Сума переказу - від 100 до 75000 рублів. Комісія за відправку переказу з картки Visa - 1% від суми, мінімум 40 рублів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні напередодні відзначення 25-ї річниці Незалежності України "ВКонтакте" представила переклади сайту на русинську мову і галицький говір.