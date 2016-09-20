"ВКонтакте" запускає сервіс грошових переказів, недоступний для клієнтів українських банків
Соціальна мережа "ВКонтакте" оголосила про запуск сервісу грошових переказів, однак власники карт українських банків скористатися сервісом не зможуть.
"Сьогодні ми запускаємо послугу безготівкових грошових переказів між користувачами. Відправляйте гроші в повідомленнях, використовуючи банківську карту. Сервіс працює в діалогах на сайті і в мобільних додатках для Android і Windows Phone. Власникам iPhone відправка переказів стане доступна разом з найближчим оновленням програми, а отримання переказів доступно вже зараз", - йдеться в повідомленні Юрія Іванова, директора Вконтакте по електронній комерції.
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"Відправити переказ можна з карток Mastercard, Maestro та Visa російських банків, отримати - на карти Mastercard, Maestro і Visa російських банків, а також на картки Mastercard та Maestro, випущені в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Німеччини, Грузії, Ізраїлі, Італії, Казахстані, Латвії, Литві, Молдові, Румунії, Узбекистані, Франції, Чехії та Естонії", - повідомляє Іванов.
"Сума переказу - від 100 до 75000 рублів. Комісія за відправку переказу з картки Visa - 1% від суми, мінімум 40 рублів", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у серпні напередодні відзначення 25-ї річниці Незалежності України "ВКонтакте" представила переклади сайту на русинську мову і галицький говір.