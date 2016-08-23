ВКонтакті переклали мовами українських русинів та галичан

«У багатьох жителів України є власні діалекти та писемність. Ми підтримуємо ініціативу зі збереження культурної спадщини і пропонуємо всім бажаючим взяти участь у створенні ВКонтакті рідною мовою. Довіра українців зробила нас найпопулярнішою соціальною мережею в країні, ми хочемо виправдовувати цю довіру надалі, роблячи наші сервіси ще більш доступними та зрозумілими для всіх», — коментує ініціативу прес-секретар ВКонтакті в Україні Влад Леготкін.

Ініціаторами перекладу соціальної мережі русинською мовою, що існує серед русинів у Закарпатській області, стали Рене Ґрандж та команда добровольців, які слідкують за актуальністю перекладу.

З ініціативи Максима Равлюка та Ірини Сенишин готується галицька мовна версія. Західний діалект сформувався в ході відособленості місцевого населення — коли жителі Західної України перебували під владою Польщі та Австро-Угорщини. Переклад галицьким говором перебуває на етапі публічного тестування.

Увімкнути українську мову інтерфейсу чи спробувати один із представлених перекладів можна в налаштуваннях сторінки (за посиланням vk.com/settings). Також повідомляється про майбутній переклад класичною версією української мови: команда ентузіастів зараз починає підготовку перекладу ВКонтакті за харківським правописом (так званою «скрипниківкою», популярною серед української діаспори).

Довідка: Сьогодні ВКонтакті перекладено більш ніж 80 мовами, ще 45 версій розроблюються. На початку 2008 року соціальна мережа стала першим подібним великим ресурсом, що відкрив версію українською. Саме українцям вперше став доступний переклад сайту іншою мовою. Зараз для вибору інтерфейсу ВКонтакті надаються не тільки європейські та азіатські мови, а й мови національних меншин і навіть корінних народів, що знаходяться на межі зникнення.

Щодоби на сайт соціальної мережі ВКонтакті заходять більше 12 мільйонів унікальних відвідувачів з України (дані Factum Group, Liveinternet).