У США Національна бездротова мережа буде безплатною

Американська компанія M2Z Networks одержала рішення Федеральної комісії з питань зв`язку США, яке допоможе їй розвернути національну безплатну бездротову мережу, передає France Press. M2Z обіцяє забезпечити безплатним широкосмуговим доступом в інтернет 95 відсотків населення США протягом 10 найближчих років.

Комісія заявила, що не виявила значного ризику перешкод при використанні вільної ділянки радіочастотного спектра в діапазоні від 2155 до 2175 мегагерц (т.н. AWS-3), на який і претендує M2Z. Вона просить здати їй в оренду цю ділянку спектра з травня 2006 року.

Найбільші телекомунікаційні компанії США виступають проти використання цих частот. Зокрема, корпорація T-Mobile стверджувала, що використання AWS-3 для передачі даних вноситиме перешкоди до роботи мобільних пристроїв, що працюють в суміжному діапазоні AWS-1 (від 2110 до 2155 мегагерц).

Щоб уникнути перешкод, треба буде вжити певні запобіжні заходи. Проте Федеральна комісія готова спробувати продати цю ділянку спектра на конкурсі.

Лента.ру