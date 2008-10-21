Знайдено спосіб дальнього перехоплення даних з клавіатур

Дослідники з Вищої федеральної політехнічної школи в Лозанні (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) виявили можливість перехоплення текстів, які набираються на дротовій клавіатурі, з відстані до 20 метрів, зокрема через стіни.

Експеримент грунтувався на тому, що дротові клавіатури випромінюють електромагнітні хвилі, оскільки містять електронні компоненти. Дослідники виміряли випромінення при натисненні окремих клавіш, а потім настроїли приймач на певну частоту і аналізували електромагнітний спектр, намагаючись виявити знайомі натиснення.

Протягом експерименту було протестовано 11 різних моделей дротових клавіатур, зокрема PS/2, USB і ноутбучні. Дослідники випробували чотири методи повного або часткового перехоплення даних. Усі перевірені клавіатури опинилися вразливі для мінімум одного з цих методів.

Автори експерименту зазначають, що британець Маркус Кун (Markus Kuhn) в своїй статті, присвяченій аналізу електромагнітних випромінювань від електронних приладів вже відносив клавіатури до "групи ризику", проте практичних підтверджень цьому не було.

Лента.ру