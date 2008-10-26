Суд заборонив доступ до двох найпопулярніших блогів у Туреччині

Тисячі користувачів інтернету в Туреччині втратили доступ до двох найпопулярніших у країні блогів, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на місцеву пресу.

За рішенням суду заблоковано доступ до адрес www.blogger.com і www.blogspot.com, при цьому мотиви, якими керувалася влада, не називаються. При відкритті сторінок, де щодня розміщують свої щоденники і фотографії турецькі блоггери, з`являється напис "Доступ припинений за рішенням суду".

Протягом цього року в Туреччині за рішенням судових інстанцій був заблокований доступ до 1112 сайтів, пише газета "Радикал", зазначаючи, що ця країна перетворилася на "державу, де панує цензура".

Видання нагадує, що більше шести місяців в Туреччині був закритий доступ до сайту Youtube через розміщення там роликів, образливих щодо засновника держави Мустафи Кемаля Ататюрка.

У жовтні стамбульський суд заблокував доступ до інтернет-сайту газети "Ватан" після звернення креаціоніста та борця з теорією еволюції Адана Октара.

Згідно з місцевим Кримінальним кодексом, судова влада має право заблокувати доступ до будь-якого сайту на підставі дуже багатьох причин.