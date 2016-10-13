Samsung почала виплату компенсацій за Galaxy Note 7 в Південній Кореї

Компанія Samsung Electronics почала в четвер виплату компенсацій і обмін смартфонів Galaxy Note 7 на інші моделі від виробника в Південній Кореї, повідомляє Прайм.

"Згідно прес-релізу, кампанія триватиме до 31 грудня 2016 року. Власники смартфона можуть здати придбаний ними товар в магазини, де він був реалізований, а в разі обміну на іншу модель отримають також знижковий купон на суму 30 тисяч південнокорейських вон (близько 27 доларів)", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Samsung Electronics оголосила про тимчасове припинення виробництва смартфонів Galaxy Note 7 після випадків загоряння акумуляторів. До цього компанія також заявила про тимчасове припинення продажу та заміни смартфонів. Рішення було прийнято після консультацій з відповідними органами влади, в тому числі Корейським агентством технологічних стандартів. Компанія проводить розслідування повідомлень про інциденти зі смартфоном Galaxy Note 7.

Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися в Південній Кореї 19 серпня. На початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після повідомлень про їх займання під час підзарядки, зокрема в США, Південній Кореї і на Тайвані. В Америці компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки.

Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки. Штаб-квартира знаходиться в Сеулі (Південна Корея). Штат співробітників на квітень 2016 року становив близько 319 тисяч осіб у 84 країнах.