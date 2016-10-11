Samsung припиняє продаж телефонів Galaxy Note 7

Samsung попросив всіх світових партнерів припинити продаж та обмін смартфонів Galaxy Note 7 на час офіційного розслідування, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Всім власникам телефонів цієї моделі запропоновано вимкнути їх і більше не користуватися ними, зазначається на сайті компанії, призначеному для користувачів у США. Покупцям також пропонується звернутися за телефоном у США для консультації і поміняти свій смартфон Galaxy S7 або Galaxy S7 edge.

Представник американської комісії із захисту прав споживачів Елліот Кей назвав рішення Samsung правильним.

10 жовтня Samsung заявив про тимчасове припинення виробництва смартфонів Galaxy Note 7. Це сталося після того, як смартфон з нової партії вибухнув в руках у свого власника, жителя КНР. У південнокорейській компанії пояснили, що всередині пристроїв були встановлені акумулятори з дефектом.