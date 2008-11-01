"Одноклассники.ру" зробили платною реєстрацію

Популярна соціальна мережа "Одноклассники.ру", що охоплює 22 мільйони користувачів, зробила платною реєстрацію, повідомляє РІА "Новости".

Щоб реєструватися на сайті, необхідно надіслати платне SMS-повідомлення, інакше учасник мережі не зможе розсилати повідомлення і відвідувати сторінки інших користувачів.

"Наразі Ви користуєтеся обмеженою версією сайту і не можете розсилати повідомлення, оцінювати фотографії, залишати коментарі у форумах і відвідувати сторінки інших користувачів. Щоб користуватися сайтом в повному обсязі, активуйте свій профіль за допомогою SMS-повідомлення!" - така інформація з`являється на екрані після того, як той, хто реєструється, вводить особисті дані і підтверджує свій намір реєструватися на сайті.

Вартість послуги - близько 30 російських рублів (6 грн.) залежно від оператора мобільного зв`язку. SMS-активація профілю, згідно з повідомленням, потрібна тільки один раз.

Власники сайту називають такий захід вимушеним: "Це вимушений захід, необхідний для підтримки порядку на сайті і захисту всіх користувачів від автоматичної розсилки спаму".

Вже зареєстрованим користувачам активувати обліковий запис наразі не пропонують.