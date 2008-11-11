Ericsson передрікає появу 20-мегапіксельного камерофона

Компанія Ericsson представила свою концепцію мобільного пристрою майбутнього, який має з`явитися в 2012 році, повідомляє Nikkei. Такий пристрій буде оснащений камерою з розрізненням від 12 до 20 мегапікселів і модулем стільникового зв`язку.

Також у мобільному пристрої майбутнього повинен стояти екран, що підтримує розрізнення 1024х768 пікселів. Частота процесора пристрою складе один гігагерц. Швидкість передачі даних цього мобільника майбутнього перевищуватиме сто мегабіт за секунду.

На сьогодні максимальна розділова здатність камери, встановленої в серійний мобільний телефон, становить вісім мегапікселів. Такі мобільники випускають Samsung, LG і Sony Ericsson. Максимальна швидкість передачі даних в мережах 3G - 7,2 мегабіта за секунду.

Лента.ру