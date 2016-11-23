Telegram запустив сервіс для створення форматованих постів і запровадив низку інших нововведень

Про це йдеться в блозі компанії, передає TJournal.

Крім традиційного жирного і курсивного шрифту, в редакторі можна буде збільшувати або зменшувати розмір тексту, вставляти зображення, посилання на відео та іншої вбудовуваний контент. Всі створені всередині редакторського сервісу пости будуть автоматично доступні для нової функції «миттєвого перегляду».

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Ця функція дозволить переглядати статті із зовнішніх сайтів безпосередньо в месенджері. Вона вже працює для статей з блогохостингу Medium, видання TechCrunch і кількох інших платформ.

Отримавши посилання на матеріали цих сайтів поруч із превью з'явиться кнопка Instant View, натиснувши на яку, матеріал можна буде переглянути прямо в месенджері, в оригінальному форматуванні.

Як йдеться у повідомленні, пізніше список сайтів, яким буде доступна ця функція, розшириться, а потім доступною для перегляду в месседжере стане будь сторінка в інтернеті, поки Telegram, таким чином, не «поглине весь Інтернет» — іронізують у компанії.

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Ще однією новою функцією в Telegram став вбудований календар, завдяки якому можна перейти до потрібної дати в чаті.

Також у компанії повідомили, що значно допрацювали версію месенджера для Android. Оновлення включають в себе збільшення швидкості роботи камери, оновлений інтерфейс, розширені налаштування безпеки і низка інших функцій.