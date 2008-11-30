Зірвалася друга спроба посадити шаттл Endeavour

Погана погода знову стала причиною для відмови спробувати сьогодні посадити американський шаттл Endeavour, який повертається на Землю після польоту до Міжнародної космічної станції.

Як передає Reuters, NASA змушене було ухвалити таке рішення через сильний бічний вітер.

Приземлення могло відбутися на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида. Проте через погану погоду в районі космодрому було вирішено відмовитися від цього варіанту. Раніше з тієї ж таки причини було відмінено першу спробу посадки у Флориді, яка планувалася в суботу.

Майбутнє шаттла залишається невизначеним: він може залишитися на земній орбіті до понеділка.