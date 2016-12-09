У Японії до 100-річчя з дня смерті відомого письменника створили його двійника-робота (відео)

Як повідомляє Zn.ua, робот був створений до 100-річчя з дня смерті письменника.

Над ним працювала група вчених з університету Нісегакуся, який можна назвати альма-матір'ю письменника, і група Хіросі Ісігуро, провідного японського творця людиноподібних роботів з університету Осака.

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Для того, щоб робот був максимально схожий на письменника, були використані його фотографії, дані про його зрості і вагу, і навіть маска його онука.

"Друзі, давно ми не бачилися! Близько 100 років минуло, напевно", заявив робот на презентації.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні японська корпорація Toyota Motor представила робота Kirobo Mini, здатного підтримувати діалог з людиною і реагувати на емоції.