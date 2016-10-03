В Японії створили робота-дитину для спілкування з самотніми людьми (фото)

Маленький робот говорить високим голосом, здатний розпізнавати емоції, але не здатний розпізнавати обличчя, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За рівнем свого розвитку Kirobo Mini повинен нагадувати п'ятирічну дитину. Під час сидіння він трохи похитується, імітуючи рухи малюка, у якого ще не до кінця розвинені навички координації.

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На думку одного із творців Kirobo Mini, дизайнера Фуминори Катаока, подібні функції повинні сприяти появі емоційної прихильності до робота.

Своїм винаходом Toyota намагається пом'якшити наслідки негативних демографічних тенденцій у Японії, яка лідирує за показниками старіння населення серед розвинених країн. Крім того, багато японських жінок відмовляються заводити дітей.

Компанія планує почати продаж роботів з наступного року; вартість Kirobo Mini складе 39,8 тис. ієн (приблизно $392). Toyota не планує експортувати робота в інші країни.

Як заявляють у компанії, створення Kirobo Mini стало важливим кроком на шляху до винаходу більш просунутих роботів, здатних розпізнавати і реагувати на людські емоції.