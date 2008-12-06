Федеральний архів ФРН дав Вікіпедії 100 тисяч фотографій

Федеральний архів Німеччини надав у розпорядження електронній бібліотеці Wikipedia близько 100 тисяч історичних фотографій, повідомляє німецьке інформагентство dpa.

Тепер кожен охочий зможе подивитися фотографії з потрібних йому тем історії Німеччини. Найраніші знімки датовані 1860 роком.

Фотографії можна шукати за роком створення, за темою чи місцем, де був зроблений той або інший знімок. Спільний проект федерального архіву і бібліотеки передбачає створення надалі відповідних бібліотечних статей з різних тем, а також статей з докладними відомостями про людей, зображених на знімках, що дозволить полегшити пошук у фотобанку.

Фотокартки відображають різні моменти історії країни, починаючи з колоніальної епохи, Веймарської республіки і нацистського режиму, закінчуючи сучасністю. Знімки можна використовувати безкоштовно.

"Кожен має право на користування Федеральним архівом", - цитує агентство віце-президента архіву Ангеліку Мене-Харіц. Співпраця з Wikipedia лише полегшує доступ до знімків, зазначає вона.

У свою чергу, на думку співробітників Wikipedia співпраця з Федеральним архівом є визнанням праці творців електронної бібліотеки.

У Федеральному архіві Німеччини, за деякими підрахунками, зберігається близько 11 мільйонів фотографій, плакатів і аерофотознімків.

РІА “Новости”