Росіян позбавили можливості скачати соцмережу для встановлення ділових зв'язків та пошуку роботи LinkedIn

Про це пише Русская служба BBC.

Додаток не з'являється при пошуку за запитом LinkedIn в жодному з цих магазинів.

При спробі завантажити його по прямим лінком магазин Google Play видає повідомлення, що файл не знайдений, а App Store повідомляє, що об'єкт недоступний в Росії, і пропонує купити його в магазині США.

Читайте такожЄК може оштрафувати Facebook на 1% від загального річного обороту

Представники Apple повідомили New York Times, що місяць тому компанія отримала запит на видалення програми з російського App Store, але від інших коментарів відмовилися.

У Google не змогли підтвердити, що додаток було заблоковано на території Росії, проте підкреслили, що компанія дотримується законів тих країн, де вона працює.

10 листопада Мосміськсуд визнав законною блокуванним соцмережі за порушення закону про локалізаці персональних даних, який зобов'язує зберігати особисті дані росіян на території Росії.

LinkedIn є найбільшою в світі соціальною мережею для встановлення ділових зв'язків і пошуку роботи, в ній зареєстровано близько 400 мільйонів користувачів.