"Роскосмос" назвав причини падіння космічного корабля "Прогрес"

Про це повідомляється в звіті "Роскосмосу", передає republic.ru.

Двигун третього ступеня ракети-носія зруйнувався після спалаху насоса окислювача. Це могло статися як через потрапляння в порожнину насоса сторонніх часток, так і через порушення технології складання двигуна. Це призвело до появи дефекту під час польоту.

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В результаті аварії сталося аварійне розділення вантажного корабля і ракети-носія, яка повинна була доставити його на орбіту.

Раніше в Центрі управління польотами також повідомили, що «Прогрес» не зміг вийти на орбіту через аварійне відключення двигуна третього ступеня ракети-носія. Повідомлялося, що двигун перестав працювати на 383-й секунді польоту. Причини цього не уточнювалися.

«Прогрес МС-04» був запущений з Байконура 1 грудня. Він повинен був доставити на Міжнародну космічну станцію понад 2 тонн вантажу. Через шість хвилин після старту він зазнав аварії, пізніше його уламки знайшли під Тувой.