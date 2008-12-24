Як замовити квиток на потяг через Інтернет

З 22 грудня 2008 року «Укрзалізниця» запровадила 1-й етап оформлення проїзних документів через Інтернет.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, зайшовши на офіційний веб-сайт відомства у розділ «Для пасажирів», можна одержати довідку щодо наявності вільних місць у поїздах, вартості проїзду і оформити броню-замовлення через сайт з подальшим викупом проїзних документів у білетній касі. Забронювати місця можна за 45 діб до відправлення поїзда.

Оплата здійснюється платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro) тільки за операцію бронювання проїзного документа.

Після бронювання місця пасажир одержить унікальний код, який можна роздрукувати на звичайному папері. Якщо такої можливості немає, необхідно правильно записати цей код.

За пред`явлення коду можна викупити свій квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці», яка здійснює продаж квитків на пасажирські поїзди, впродовж двох діб від дня замовлення.

Як зазначають у відомстві, в січні 2009 року планується запровадження не тільки бронювання, але й оплати проїзних документів через Інтернет.

Також у 2009 році (друге півріччя) планується встановлення автоматів самообслуговування з продажу квитків і розробка електронного квитка.