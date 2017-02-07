"По стопах Galaxy Note 7": Apple відкличе майже 90 тисяч смартфонів через проблеми з батареєю

Про це повідомляє The Times of Oman з посиланням на Міністерство економіки ОАЕ, яке, за інформацією видання, отримало офіційний лист від американської компанії.

Причина відкликання телефонів полягає в їх раптовому відключенні і, як зазначається, не пов'язана з безпекою. Запущена програма повернення стосується пристроїв, вироблених у вересні-жовтні 2015 року. Перевірити необхідність відкликання пристрою можна на спеціальній сторінці.

Про запуск програми по заміні акумуляторів в iPhone 6s у зв'язку з великою кількістю скарг користувачів на раптові відключення пристроїв компанія Apple оголосила в листопаді 2016 року. За словами власників, бракований смартфон міг вимкнутися при заряді батареї вище 40 відсотків.

У листопаді 2016 року корпорація Apple визнала наявність несправності сенсорного екрану iPhone 6 і запустила програму по ремонту бракованих пристроїв. Виправлення проблеми обійдеться користувачам в 149 доларів.