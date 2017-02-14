Nokia готує реінкарнацію культової моделі 3310 – ЗМІ

Фінська компанія HMD Global Oy, яка володіє правами на продаж товарів під брендом Nokia, планує в кінці лютого на Всесвітньому мобільному конгресі представить чотири моделі мобільних телефонів. Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє Venture Beat.

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Мова йде про три смартфони і сучасну версію культового телефона Nokia 3310, який прославився довгим терміном "життя" на одній зарядці і потужним корпусом. Зараз компанія представить оновлену версію моделі. Початково вона вийшла на ринок на початку 2000-их як заміна популярної 3210.

Реінкарнація 3310, як повідомляють джерела порталу, коштуватиме любителям поностальгувати приблизно в €59 (близько 1700 гривень, - ред.).