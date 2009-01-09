Кабмін затвердив нові ставки збору за користування радіочастотами

Уряд України затвердив нові ставки щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом.

Про це сказано в постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня №1150, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, постановою підвищено ставки збору для стільникового зв`язку більш як на 50% – з 1 000 грн. до 1 580 грн. за 1 Мгц.

Також більш як на 50% виросли ставки для пошукового (пейджингового) зв`язку – з 8 000 грн. до 12 680 грн. за 1 Мгц, ставки за передачу та ретрансляцію телевізійного сигналу та ін.