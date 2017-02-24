В Арізоні місцева жителька заявила про вибух iPhone 7 Plus (відео)

Перед цим, за словами 18-річної Бріани Олівас, пристрій вибухнув, повідомляє Mashable.

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Дівчина розповіла, що її смартфон вийшов з ладу на наступний день після того, як вона віднесла його в магазин Apple, так як він не включався. Техніки оглянули телефон і, коли він заробив, повідомили власниці, що пристрій справно і знаходиться в прекрасному стані.

«Вранці, поки я спала, телефон знаходився на зарядці поруч з моєю головою (...) Мій хлопець пішов до вбиральні, краєм ока побачив, що телефон димить і почув тоненький звук. Коли він узяв його, телефон вже загорівся. Він швидко схопив його і кинув у ванній. Як тільки це було зроблено, стався вибух, а дим посилився », - повідомила Олівас.

В Apple зі свого боку заявили, що з'ясовують обставини інциденту. Співробітники компанії проводять необхідні тести, результати яких будуть відомі приблизно протягом тижня.