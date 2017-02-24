NASA оприлюднило незвичайний знімок поверхні Марса

NASA опублікувало знімок поверхні Марса, який дозволяє побачити корінні породи на поверхні планети. Відповідне зображення з'явилося на сайті агентства.

Читайте такожNASA організувало "прогулянку" схожою на Землю планетою (відео)

Як повідомляється, більша частина поверхні Марсу покрита дрібнозернистим матеріалом, який приховує корінні породи. Однак, в деяких регіонах, як на даному зображенні, можна помітити, що корінні породи добре видно.

Як відомо, раніше NASA показало знімки каньйонів долини Марінера на Марсі, в яких, в залежності від сезону, як вважають вчені, періодично проступає рідка солона вода.